Vendi me njerëzit më të lumtur në botë? Banorët tregojnë “sekretin”

Vanuatu vijon të kryesojë listën e vendeve më të lumtura të botës. Në gjuhën lokale, emri i saj do të thotë “Toka e Përjetshme”. Vanuatu është i përbërë nga 82 ishuj në jug të Paqësorit. 75% e popullsisë është rurale dhe sipas banorëve sekreti i lumturisë është fakti se jeta e tyre nuk është e lidhur ngushtësisht me paratë.

“Njerëzit këtu janë shumë të relaksuar, qeshin shumë, por mbi të gjitha, nuk e kanë shqetësimin e parave! Këtu tek ne, që kur lind, mëson të punosh tokën e të merresh me kopshtari, shprehen vendasit. Është pjesë e kulturës tonë dhe ne jemi të lumtur të jetojmë në këtë mënyrë, rrëfejnë ata. Që të gjithë kanë praktikisht tokën e tyre dhe janë shumë të kujdesshëm me natyrën”, shprehen banorët.



Toka e saj pjellore prodhon me bollëk fruta dhe bimë, ku tradita e lashtë fisnore kryqëzohet me modernitetin. Është një nga tokat më të largëta në planet, por mbetet e lidhur me pjesën tjetër të botës përmes turizmit dhe tregtisë.

