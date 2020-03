Vendimi i BE për negociatat, Basha: Të përmbushim kushtet

Ju sugjerojme



Kryetari i PD, Lulzim Basha përshëndet vendimin e BE për negociatat me Shqipërinë. “Përmbushja e kushteve për nisjen e tyre, është në dorën tonë”, thotë lideri i opozitës përmes një mesazhi në rrjetet sociale, duke inkurajuar përmbushjen e rerformave.





“Vendet anëtare të BE-së dëshmuan sot se e mbështesin Shqipërinë dhe shqiptarët me shprehjen e vullnetit për të hapur negociatat. Tani gjithçka është në dorën tonë për të përmbushur të gjithë kushtet e vendosura për nisjen e tyre. Sa më shpejt të plotesojmë detyrimet aq më parë do të bëjmë realitet ëndrrën e shqiptarëve. 🇦🇱🇪🇺 #ditemetemira”, mbyll reagimin kreu i PD.









Basha ka postuar edhe deklaratën e komisionerit të BE për Zgjerim, Oliver Varhelyi, i cili njoftoi arritjen e marrëveshjes mes vendeve të BE për të nisur bisedimet me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

