Vendimi i Kryesisë së PD: Protestë kudo që shkon Rama

“Protestë kudo që shkon Rama”, është vendimi i Kryesisë së PD në mbledhjen ugjente mbrëmjen e sotme pas protestës së opozitës. Detajet bëhen të ditura nga burime pranë mbledhjes së PD. Kreu demokrat mësohet të jetë shprehur se zgjedhjet parlamentare të parakohshme janë shumë pranë. Basha ka kërkuar angazhim maksimal nga strukturat drejtuese dhe degët lokale.

Deri të dielën, Basha ka kërkuar mobilizim nga Aleanca Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë dhe është deklaruar se do të ketë protesta kudo ku do të ketë takime elektorale kryeministri Edi Rama. Po kështu mësohet se kryetarët e bashkive do kërkojnë revokimin e listave të zgjedhësve. Nga ky takim nuk ka dalë një datë përfundimtare për protestë masive, por tubimet do jenë thuajse të përditshme në varësi të takimeve elektorale të kryeministrit.

Basha mësohet të jetë shprehur gjithashtu se ndërkombëtarët kanë ndryshuar qëndrim ndaj mazhorancës pas publikimit të përgjimeve të BILD. “Gjithçka paralajmeron fundin e afërt të Edi Ramës. Aleanca Qytetare për Mbrojtjen e Demokracise me opozitën në krye, për të mbrojtur demokracinë dhe Kushtetutën”, ka thënë Basha.

Lideri demokrat ka falenderuar drejtuesit e PD për protestën e sotme, madhështore sipas tij, e nënta radhazi e opozitës së bashkuar për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe çuarjen e vendit në zgjedhje të parakohshme.

Etiketa: Lulzim Basha