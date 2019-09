Vendimi për Tahirin, Mustafaj: Ai mund të ketë përgjime për shantazh

Ju sugjerojme

Analisti Besnik Mustafaj i ftuar në “News 24” u shpreh se vendimi i cili do të merret për ish-ministrin e brendshëm Saimir Tahiri, është një vendim i rëndësishëm pasi ka të bëjë me një politikan të një niveli të lartë. Kjo gjë sipas mustafajt ka të bëjë dhe me imazhin e vendit, për imazhin që ka drejtësia. Sipas Mustafajt, nuk është çudi që Saimir Tahiri të ketë edhe përgjime që i ka mbajtur të fshehta.

“Është vendim i rëndësishëm, pasi ka të bëjë me një politikan të një niveli të lartë si Saimir Tahiri. Për imazhin e vënd, për imazhin që ka drejtësia që ky vendim të jetë i drejtë. Me këtë rast duhet të jetë një vendim i drejtë. Politika ka insistuar që Tahiri është i përfshirë në ngjarje kriminale si person i qeverisë Rama.

Ka shumë rrezik që të jetë një vendim më i rëndë nga çfarë meriton, pasi duhet bërë shembull. Siç ka rrezik që mund të jetë më i lehtë, nga çka meriton pasi nuk mund të përjashtohet dhe fakti se nga pas Tahiri ka mbështetje politike.

Unë kërkoj me sinqeritet një masë dënimi të drejtë, as më shumë e as më pak. Tahirin e shoh edhe si personazh letrar. Në fillim pamë një personalitet krejtësisht te dekurajuar. Se marrë me mend se çfarë kishte parasysh ai.

Më pas një tjetër person, që nisi të rritej, konsolidohej dhe nuk e dorëzoi imunitetin. Legjenda urbane se Tahiri ka regjistrime të ndryshme, nuk është çudi që mund ta bëjë, se ka qenë ministër i Brendshëm. Ka pasur mundësi të angazhojë edhe miq të tij. Se di çfarë mjetesh shantazhesh ka Tahiri, por e ka shtuar sigurinë në vete”, – u shpreh Besnik Mustafaj

