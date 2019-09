Vendimi për Tahirin, Spaho: Gjykata me dy standarde

Ju sugjerojme

“Akuzohet për trafik droge, lihet i lirë, kuksianët protestuan për bukën e gojës, u mbajtën në burg”. Kështu shprehet nënkryetari i PD, Edmond Spaho, në një postim në rrjetet sociale teksa komenton vendimin e Gjykatës së Krimeve të Rënda për ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri. Ai thotë se drejtësia veproi me dy standarde, duke e lehtësuar Tahirin nga akuzat e rënda.

Për numrin dy të PD, provat kundër Tahirit ishin sheshit, por gjykata nuk i mori parasysh ato, e njëjta gjykatë e cila nga ana tjetër nuk kursen qytetarët e thjeshtë.

“Këtyre të varfërve, që nuk kanë lidhje me pushtetin e Edi Ramës, por e demaskojnë atë me protesta, prokuroria ua sajon provat. Për Tahirin edhe kur provat janë sheshit, ia mbulon ose i zhvlerëson, siç bëri me udhëtimin e të atit dhe të bashkëshortes së tij në Itali bashkë me Habilajt, për të cilët gënjente sikur nuk i njihte”, thotë Spaho.

“Shikoni standartin e drejtësisë shqiptare! Saimir Tahiri u akuzua për krijim organizatash kriminale, favorizim të tyre dhe trafik ndërkombëtar droge. Për këto tre akuza u hetua dhe gjykua në gjendje të lirë, pa bërë asnjë ditë burg. Keta fakiret nga Kukesi, qe luftojne nga mengjesi ne darke per buken e gojes, per vete dhe familjaret e tyre, u hetuan ne burg dhe u denuan me burg vetem sepse protestuan kunder komcesionit korruptiv te Edi Rames në rrugën e Kombit.

Ketyre te varferve, qe nuk kane lidhje me pushtetin e Edi Rames, por e demaskojne ate me protesta, prokuroria ua sajon provat. Per Tahirin edhe kur provat jane sheshit, ia mbulon ose i zhvlereson, sic beri me udhetimin e te atit dhe te bashkeshortes se tij ne Itali bashke me Habilajt, per te cilet genjente sikur nuk i njihte.

Me drejtesine qe ka standarde te dyfishta ka liri per Tahirin dhe burg per kuksianet protestues, pasi ata nuk posedojne fakte per vellane e Shefit te Madh dhe drogen e Xibrakes, si Saimir Tahirii.

Kuksianet duhen denuar qe shqiptaret te mesojne se koncensionet e oligarkeve te Rames jane te paprekshme, ndryshe denohen me burg pasi prekja e interesave te oligarkeve eshte si te prekesh Shefin e Madh. Nuk do te jete e larget dita kur cdo koncension korruptiv dhe kunder interesit publik, si ky i rruges se Kombit, do te anullohen nga qeveria e ardhshme e PD”.

