Vendoset e ardhmja e Higuain, por ka vetëm një problem

Edicioni i sotëm i “Corriere dello Sport” pyet veten mbi të ardhmen e Gonzalo Higuain, i cili ka fituar Europa League me Chelsea edhe pse jo si aktor protagonist. Pipita duhet të kthehet te Juventusi, diçka që do t’i pengonte bardhezinjtë për të arkëtuar.

Akordi me blutë parashikon, në fakt, mundësinë për revanshin e Higuain në verë, duke rinovuar kështu huazimin dhe duke paguar 18 mln eurot, ose të blihet me titull përfundimtar argjentinasi për 36 mln euro, në dy këste.

Megjithatë, e ardhma e Maurzio Sarrit në stolin e kampionëve të Italisë mund të bindë Higuain që të qëndrojë bardhezi.

Sulmuesi argjentinas ka edhe një pistë që të çon në Chines SuperLeague, pistë që do t’i jepte fitime Juventusin, pa harruar Premier, pasi Higuain i ka bërë me dije disa miqve se do të ishte i lumtur.

