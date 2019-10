Venera Lumani tregon planet në çift dhe se kur do ta shohim nënë

Ju sugjerojme

Venera Lumani ka treguar publikisht planet për të ardhmen, ku padyshim bën pjesë edhe partneri i saj, këngëtari Lindi Islami.

E ftuar mbrëmjen e djeshme në emisionin “Shiko Kush Luan”, u vendos përballë sfidës “Ndaje ose Haje”, ku çdo person i njohur është “i detyruar” të tregojë disa detaje nga jeta profesionale e personale. Kësisoj, edhe ajo u pyet se kur ka ndërmend të bëhet nënë.









“Me kismet, këtë vit do të martohemi, do të kemi dasmë dhe vitin tjetër do të kemi një fëmijë”– u përgjigj menjëherë Venera, duke treguar kështu se dyshen do ta shohim së shpejti edhe si prindër të një vogëlushi/eje.

Etiketa: Lindi Islami