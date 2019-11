Vetëvendosja e LDK firmosin të martën marrëveshjen për Qeverinë e re

Ju sugjerojme

Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës do ta nënshkruajnë marrëveshjen për formimin e Qeverisë së re.

Lajmi është publikuar nga mediat e Kosovës, sipas të cilave kjo marrëveshje po arrihet pas gjashtë takimeve që kanë ndodhur deri tani mes grupeve punues të të dyja partive. Takimet e radhës, u njoftuan se do të jenë në nivel liderësh.









Deri tani, dihet se Qeveria e re do të ketë gjithsej 12 ministri, ende nuk dihen saktë se si do të jetë ndarja e ministrive mes dy partive, e as emrat konkretë

Etiketa: qeveria e re e kosoves