Vëzhgim i Mapo/ Dita e 10, jeta në markete dhe furra buke të Tiranës

Eshte ora 14.00 në një prej rrugëve me popullsi më të dendur në Tiranë, arterie kryesore e Komunës së Parisit. Po të mos e dish çka po ngjet, me frikën e koronavirusit dhe kufizimet në qarkullim të ndërmarra nga qeveria, me siguri mendon që ky është ose qytet i mallkuar, ose është data 15 gusht kur gjindja ka braktisur fermën e madhe me pallate e beton dhe po zdërhallet në plazhe.





Por është 20 mars.









Një pastiçeri e njohur në zonë, përbri rrugës Dervish Bej Mitrovica, është për herë të parë bosh, dhe punonjëset aty po marrin pak frymë.

Eshte orari, thotë njëra shitëse, që mban dorashka dhe kësulë të kuqe mbi kokë. Janë kthyer në mekë të kafes. Në mengjes dallon nga larg radhën. Dhe po, njerëzit nuk po shtyhen. Marrin më shumë bukë, me tepri madje, thotë shitësja.

Jo larg nga aty gjendet një market i njohur. Në dysheme kanë ngjitur parullat e duhura që të kujtojnë distancën dhe këshillat higjenike. As për vit të ri, nuk kemi shit kaq shumë, thotë menaxherja. Ajo siguron se ushqime ka plot. Mbrëmë erdhën kamionët e rinj të furnizimit në magazina, shton ajo. Stafi është shtuar. Edhe pse kanë orar të kufizuar, deri në 17.00, lodhja ngelet e njëjta. A kanë frikë nga kontakti kaq masiv me njerëzit? Nuk kemi çbëjmë, duhet të shërbejmë, thotë menaxherja.

Një dyqan i vogël ushqimor po zien poshtë një pallati në rrugën Ibrahim Kodra. Beti është pronarja. Nuk kam çe dua këtë lek, thotë ajo me një zë vajtues. Më mirë nga pak e përditë, predikon. Ka dhe ajo hallin e fëmijëve që i ka në Itali, pikërisht në Milano.

Fitimi është burri me i njohur i zonës. Gazmor si askush. Ai ndihmon dyqanet dhe marketet me punët e përditshme, kryesisht me largimin e mbetjeve. Nxjerr jetën dhe kalon orë të cmuara, pasi i fut një teke ose një birrë ne secilin vend ku shërben. Edhe Fitimit i ka rënë pak entuziasmi, edhe pse thotë më mirë do bëhet.

Fantazma e Sheshit Willson

“Çfarë thuhet ndonjë gjë nga ekonomia”, kjo është pyetja më e shpeshtë që bën Ilia një kamarier rreth 35 vjeç. I martuar me dy fëmijë, të vetmen të ardhur kishte rrogën dhe ndonjë bakshish.

I pasiguruar, prej ditësh ai qëndron i mbyllur me bashkëshorten dhe dy të vegjlit. Numëron qindarkat nëse do i dalin deri në fund të muajit. Në ato dy orë të fashave, kur lejohet dalja, i hip biçikletës dhe shkon disi më larg për të gjetur ushqimet e përditshme që kushtojnë diçka më lirë. “Sot shkova deri në Astir”, thotë.

Jeta mbyllet shpejt, në një nga zonat më të rrahura të Tiranës, tek Sheshi “Willson”. Frika nga COVID-19, por edhe nga gjobat e qeverisë ka shtrirë pushtetin kudo. Me përjashtim të një furre buke, dhe ndonjë marketi, dyqanet e tjera kanë ulur qepenat.

Zona që vetëm dhjetë ditë më parë ishte një nga më të zhurmshmet e kryeqytetit, sot është mpirë. Në rrugë nuk sheh njerëz me përjashtim të ndonjë endacaku, që heton ndonjë vend për të fjetur. Një problem dhe ky në këto kohë epidemie, që me sa duket se ka vënë njeri ujin në zjarr për ta zgjidhur. Fëmijët të mbyllur brenda që prej datës 9 shohin përtej dritareve.. dhe hidhen nga një divan në tjetrin.

Per ushqime duket se s’ka mungesa. Pronari i një prej marketeve të vogla të zonës shprehet se nuk e mbyll aktivitetin, madje e mban deri vonë natën. “Nuk e bëj për fitime, por unë kam 15 vjet në këtë zonë që shes. E kam dhe si detyrim ndaj njerëzve, që të mos u mungojë gjë”, thotë ai.

Tek dera ka vënë tavolinë dhe nuk lejon njeri të hyjë brenda, ndërsa në mur shihet një tabelë ku i kërkohet klientëve të mbajnë distancën e kërkuar. “Vijnë dhe gjatë natës. Njerëzit kanë nevoja në çdo moment. Deri më tani skemi pasur mungesa të mallrave, pasi nuk blejnë shumë. Konsumojnë si zakonisht, më vonë nuk e dimë”, pohon ai.

Dhe ashtu siç po zgjaten ditët e këtij izolimi, ashtu duket se po zgjaten dhe listat për ushqime. Sipas shitësve duhet një zgjidhje urgjente e kësaj situate, pasi të gjithë ata që kanë lënë punët, sot po numërojnë qindarkat ndërsa nesër nuk i dihet.

Në disa vende shikohet dhe rritje çmimesh. Tregtarët e pakicës ja venë fajin atyre të shumicës. “Nuk pranojnë të japin as faturë tatimore me çmimin real. Ta japin me çmim më të ulët, ose nuk pranojnë të shesin mallin fare dhe ata që e pësojmë jemi ne”.

Mbrëmjet janë akoma dhe më të trishta. Sapo vjen ora 18.00 në kryqëzim shfaqen patrullat e policisë. Ndonjë grup rebel të rinjsh, që rrinë para hyrjeve të pallatit këshillohen që të futen brenda.

Zona që dikur buçiste nga muzika e klubeve dhe kafenete sot, jeton brenda mureve. “Të paktën atëherë dilnim në punë dhe sillnim diçka për të ngrënë”, thotë një bojaxhi. Pranvera është koha kur ai ka dhe aktivitetin më të madh. Jeton në një nga pallatet e diktaturës jo më shumë se 70 metra katrorë, me dy fëmijët dhe pleqtë. Sheshi Willson vijon të jetë i zbrazur. I vetmi pronar, një i pastrehë, që në këto kohë virusi që ka privilegjin e lirisë.

Rruga e gjatë dhe bosh e Dibrës

Një grua në të 50-tat, paksa e hequr në fytyrë, hundëkërrut, është ngarkuar me tri qese të mëdha, të tejdukshme. Dallohen lehtësisht produkte të domosdoshme për t’u ushqyer, jo veçse të blera njëherë. Në ditën e dhjetë të izolimit, shumë pak gëzon ngjyrë jete.

“Mapo” ndodhet në “Rrugën e Dibrës”, në një nga arteriet kryesore të kryeqytetit. Si kurrë më parë, asfalti i shtrirë në veri-lindje të Sheshit Skënderbej, nuk ndjen gërvishtje gomash. Si kurrë më parë, trotuaret e ngushta përshkohen nga hapa të shpejtë, shumë prej të cilave ndalen në të njëjtën pikë, në një supermarket gjigant.

“Është e pabesueshme! I kërkova me mirësjellje që të respektonte distancën e kërkuar, por e di se çfarë mora në këmbim? Një përgjigje arrogante, duke më përsëritur mbi tre herë se ishte mjeke dhe se kurrsesi nuk duhej t’ia kërkoja diçka të tillë”- kështu ankohet një punonjëse e supermarketit, ndërkohë që sistemon raftin e ushqimeve të konservuara.

Pak metra më tutje, një çift i moshuar lëshon në sinkron gërvima të mbytura. Shkaku, një nënë e re, që duket se ka vendosur të kryejë blerjet e domosdoshme në shoqëri të djalit 5-6 vjeçar.

“Mos çupë, ç’bën kështu? Çfarë guximi!”-i drejtohet gruaja me flokë të thinjura, teksa tërhiqet në njërën anë me të gjithë peshën e trupit. Një e kollitur porsa u dëgjua dhe sytë u fiksuan në të njëjtin drejtim; të rrëmbushur, të dalë, të kuq…Lexohet fare mirë frika, për të nesërmen, për të ardhmen.

Kjo edhe në duart që i dridhen një burri shtatlartë, teksa merr 1 litër qumësht. Një vajzë e re, flokëmbledhur, ndodhet pas kasës. E pajisur me maskë dhe doreza, e fshehur pas një xhami të qelqtë, në një hapësirë të krijuar enkas, shkëmben para.

Nuk pyet më për kartën e klientit. Nuk përshëndet si më parë. Ora shënon 10:00. Gjithkush turret drejt daljes. Për t’iu drejtuar bashkëshortëve, prindërve, partnerëve, po qoftë edhe një shtëpie mbushur plot me orendi. Nuk është bërë kurrë fjalë për shifra abstrakte statistikore. Por, për jetën. Dhe jeta, vazhdon.

Pallati me Shigjeta të ulura

Dy të vdekur dhe 70 të prekur nga Covid-19 në Shqipëri. Dita e 10 e izolimit. Jemi në rrugën Teodor Keko në Tiranë. Pak automjete në qarkullim, pak këmbësorë. Këta të fundit, tashmë nuk të lejojnë t’u afrohesh shumë. Nën maskë, një burrë i gjatë e i bëshëm shprehet i shqetësuar. “Largohu, mbaj distancë, rri larg”. Nuk pranoi të identifikohej, vetëm shtoi se kishte mbaruar turnin, punonte security.

Një i moshuat rreth të 80-tave me një qese në dorë shprehet se situata është e vështirë. Në banesë jetonte i vetëm. I moshuari me iniciale D.A tha se ka dalë për të blerë diçka në market. Pa reshtur tregoi se ka bërë një jetë të vështirë, i dënuar politikisht nga regjimi i kaluar për 18 vite, ndërsa tashmë duhet të izolohet në banesë për shkak të Covid-19.

Po ai është optimist se të rinjtë do e çojnë vendin përpara.

“Kam bërë burg politik 18 vite në të shkuarën time. Për atë që luftova unë është kryer e nuk e realizova. Sot është demokracia në fuqi. E kam kryer luftën time. E ardhmja do jetë e mirë”.-tha ai.

Ecim drejt rrethrrotullimit pranë Pallatit me Shigjeta. Gjithçka e pashpirt. Pa zhurmë. Shohim në krah të djathtë një servis makinash. Qepeni i mbyllur. Duket se djemtë zhurmues do bëjnë pushime të gjata. Pak metra më tej, një hotel i njohur në zonë është i kyçur dhe ai. Nuk pret më turistë, apo vizitorë këto ditë.

Tashmë sytë na shohin kryqëzimin e famshëm. Aty ky shkaktohej ndoshta kaosi më i madh nga automjetet. Por sot, s’ka lëvizje. Covid-19 ka goditur rëndshëm trafikun.

Në një trotuar takojmë një infermiere e cila është nisur drejt punës, në vijën e parë të frontit. Vera nga Puka, e ka me të shpejtë. “Jam rrugës për në punë. Duhet t’iu shërbej njerëzve që kanë nevojë sot më shumë se kurrë”-thotë ajo.

Nisemi drejt zonës së ish-parkut të autobusëve në Rrugën e Kavajës. Ka disi lëvizje por qyetarët duket se nuk i kanë me qejf prononcimet për media. Aq më pak fotot.

Kemi marrë rrugë drejt ish-stacionit të fundit të Tiranës së Re. Si gjithmonë, lëvizja e reduktuar. Të vetmet vende që gjallojnë, supermarketet, farmacitë dhe furrat e bukës.

Tirana është në një gjumë të thellë, ose ëndërr të keqe. Të gjithë presin të rinisë jeta. Rrugëve bërtet një furgon i lodhur i Policisë Bashkiake.

“Kujdes! Mbani distancë! Kujdesuni për higjenën dhe reduktoni daljet e panevojshme nga banesat!”/MAPO.AL/

