Vëzhgim/ Trauma e rrugëve, nga përplasjet, tek Spitali Ushtarak

Ju sugjerojme

Alessia Selimi

Ata nuk e kishin menduar ndonjëherë se do të gjendeshin një ditë brenda mureve të një dhome të akullt spitali duke luftuar për jetën. E megjithatë, ja tek janë: me gjymtyrë të fashuara dhe sy të përvuajtur, dhe me endrra më të vogla se më parë. Thjesht, të kenë sa më pak dhimbje. Ata nuk kishin imagjinuar as familjarë dhe të afërm të shtrirë në pllaka, me kokë të ulur, teksa infermieret vijnë me ilaçe ose ushqim. Përfunduan këtu për shkak të një pakujdesie, lodhjeje, ose tejkalimit të shpejtësisë me makinë.

Kjo është një e diel e zakonshme në Spitalin Ushtarak të Traumës. Ambulancat dhe makinat nuk ndalen, aq më pak përgjatë sezonit veror. Mjekë e infermierë vijojnë të presin njerëz të copëtuar. Teksa dhomat janë me pacientë, të tjerë që vijnë zënë pavionin e katit të parë. Një pjesë e mirë e tyre janë me fat, njohin rikthim në jetën e mëparshme. Një pjesë tjetër qëndrojnë buzë greminës. Disa të tjerë…

Përr t’u njohur më nga afër me rastet e rënda dhe tragjike, Mapo tentoi të komunikonte me personelin mjekësor të Traumës, por ata refuzuan të flisnin; kërkuan medoemos një leje nga drejtori i spitalit. Mirëpo, edhe ky i fundit preferoi rrugën e heshtjes.

Drejtori i Policisë Rrugore, Mitat Tola po fliste mesditën e djeshme për mediat nga Qafa e Kasharit në Tiranë, për menaxhimin e trafikut dhe masat e shtuara, kur jo shumë metra larg tij dy automjete u përplasën. Një rast paradoksal, që konfirmon më së miri se jeta e gjithsecilit prej nesh varet në një fije peri tejet të hollë dhe të padukshëm.

Sipas të dhënave të INSTAT, në muajt janar-prill të këtij viti, nga aksidentet humbën jetë 62 qytetarë. Ndërsa sa i takon numrit total të të aksidentuarve, në pesëmujorin e parë të vitit raportohet se janë regjistruar 583. Pjesa më e madhe e viktimave jane të rinj (25-35 vjeç), çka e bën edhe më dramatike gjendjen. Në krye, Tirana, më pas vjen Durrësi, Shkodra, Elbasani dhe Fieri.

Eksperti i sigurisë rrugore Gëzim Hoxha shprehet për Mapo se aksidentet vijnë kryesisht si produkt i një pune jo të organizuar mirë nga strukturat shtetërore që kanë vartësi, por edhe për mungesë të kontrollit ndaj subjekteve private. “Autoshkollat nuk i përgatisin në nivelin e duhur kandidatët për drejtues automjetesh. E ç’është më fatale, ata marrin leje drejtimi falë rryshfeteve. Autoshkollat “trajnojnë” jo vetëm drejtues autoveturash, por edhe për kamionë, autobuzë dhe kamionë me rimorkio. Keni parë gjëkundi në rrugë mjete të tilla që drejtohen nga instruktorët e autoshkollave? Shtrohet pyetja: Ku përgatiten drejtuesit e tyre? Si për të mos mjaftuar kjo, brenda serviseve tona punojnë specialistë të pakualifikuar. Fakti që ne nuk kemi ende një servis të certifikuar me licensë profesionale sipas standarteve europiane, tregon punën e bërë pa cilësi, që sjell zinxhir automjete të përfshira në aksidente”-thotë Hoxha.

Eksperti shton se gjendja e rrugëve përgjithësisht është më e mirë; me përmirësime të dukshme përsa i takon sinjalistikës rrugore. Megjithatë, ai thekson se për të pësuar një aksident rrugor mjafton të mos ketë qoftë edhe një sinjalistikë të vetme horizontale apo vertikale. Hoxha ndalet edhe tek mungesa e organizimit në punën e Policisë Rrugore. “Punonjësit e policisë harxhojnë shumë energji, kjo është e vërtetë, e megjithatë, gjendja nuk ndryshon. Ata shihen më së shumti në rrugë të drejta sesa në pika nevralgjike që sjellin pasoja”. Hoxha përmend si faktor influencues për aksidente, edhe temperaturat e larta. Sipas tij, drejtuesit e mjeteve jo në pak raste janë hasur në gjendje të përgjumur dhe nervozë. Ata duket se qëndrojnë nga vapa gjatë gjithë natës zgjuar, duke harruar se nuk mund të udhëtohet në gjendje të tillë. Ai përmend më tej, si një tjetër faktor, konsumimin e pijeve alkoolike.

Mitat Tola u shpreh ditën e djeshme përpara gazetarëve se në rrugët që të çojnë drejt destinacioneve turistike (si pjesa e Gjirit të Lalzit, pjesa e segmentit Durrës-Vlorë), por edhe në aksin Fushë Krujë-Thumanë, janë angazhuar shërbime shtesë dhe se një risi e këtij sezoni ka qenë edhe dërgimi i gjobave në adresë të shkelësit. Por duket se kjo nuk e lufton aspak rrezikun. Gëzim Hoxha shprehet se ndonëse ka përsëritje të vazhdueshme të studimeve për saktësimin e njollave të zeza, nuk është marrë ende mundimi për t’i korrigjuar. “OBSH-ja ka dhënë fonde të konsiderueshme për uljen e aksidenteve rrugore, por nuk ka transparencë se çfarë bëhet me ato fonde nga shoqata të ndryshme”-thotë Hoxha, i cili s’ngurron të flasë edhe për ndërhyrjet e domosdoshme që i shtrohen përpara ARRSH-së.

“Shteti duket se ka frikë të reagojë për të mbyllur kalimet në nivel nga agresiviteti i banorëve. Mund të përmend rrugën që vjen nga Divjaka. Shteti duhet të guxojë dhe t’i mbyllë ato pjesë të rrugëve të kalimit në nivel që janë burim aksidenti. Shqetësim është edhe segmenti rrugor mbikalimi i Shkozetit deri te mbikalimi i plazhit në Durrës. Ai segment është me tabela kufizuese të shpejtësisë gjithmonë me 40 km në orë dhe në disa raste edhe me 20 km në orë. Quhet ndryshe “segmenti i gjuetisë së policëve”, pasi aty në çdo rast për shkak të sinjalistikës së gabuar që ka mbetur, policët shfrytëzojnë rastin dhe marrin leje drejtimi. Sinjalistika ka mbetur që në kohën kur ky segment kishte disa kalime në nivel. Tashmë, edhe pse ato kalime janë mbyllur, sinjalistika qendron, patenta fluturon dhe kështu ushqehet zinxhiri i korrupsionit.”

Eksperti i sigurisë rrugore shprehet se për të parandaluar aksidentet rrugore është i domosdoshëm krijimi i Autoritetit të Sigurisë Rrugore. Ky autoritet sipas tij duhet të jetë mbi të gjitha dikasteret për zbatimin e detyrave që i ngarkon ligji dhe të ketë fuqi ligjore për të ndëshkuar me gjoba këdo që ka përgjegjësi mbi subjektetet shtetërore apo private, si edhe entet pronare të rrugës. “Pa një Autoritet të Sigurisë Rrugore nuk mund të presim ndryshim të gjendjes dhe ulje të aksidenteve”–thotë Hoxha. E megjithatë, sado masa të marrë policia, është e kotë nëse ato nuk shkojnë në linjë paralele me respektimin e normave rrugore nga vetë shoferët, për të cilët amerikanët kanë një shprehje mjaft interesante: “Udhëto ngadalë dhe jeto gjatë”.

Etiketa: aksidente rrugore