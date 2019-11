Vëzhgoj yjet që bien nga qielli mos njëri prej tyre je ti… (Poezi)

Ju sugjerojme

Tre vjet më parë, në një aksident tragjik me motorr humbi jetën këngëtari Ergi Dini dhe shoku i tij, Kejdi Halili, të dy 21 vjeç.

Babai i tij Dashamir Dini, i ka dedikuar një poezi mjaft prekëse Ergit, ku flet për mallin që nuk e shuan askush. Akoma me prekëse, në këtë poezi është momenti që ai flet për nënën e Ergit.









Poezia

ERGIT,NE 3-VJETORIN E LARGIMIT…

Ergi Dini,KUNDER AKSIDENTEVE.

Ka 3 vjet

qe ditet e mija te percelluara nga malli

jane nxi

e janë ba muzgje.

Ka 3 vjet

që rri i varur

ne litarin e durimir,

tuj vezhgu

yjet qe bien nga qielli,

me shpresë

se njeri nga ata

je Ti,

që po kthehesh.

Ka 3 vjet

qe Nana jote,

e përhumbur

nèn vellon e bardhë

te një endrre të lashtë nënash

përgatit një dasëm

e pret një nuse….

që kurrë s’do të vijë.

Unë endem,e endem

qiejve te verbër të netëve,

per me mujt me gjet

Yllin e shuar të Fatit Tand,

e me ndez

edhe nje herë

me flaket e mallit…

Dashamir Dini



