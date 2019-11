VIDEO/ Dortmund “përmbys” Interin me goleadë

Ju sugjerojme

Borussia Dortmund ka marrë një fitore të çmendur në “Signal Iduna Park” teksa ka mposhtur me përmbysje 3-2 Interin.

Verdhezinjtë kthyen gjithçka në favorin e tyre, duke zhvlerësuar avantazhin e italianëve të krijuar me golat e Martinez dhe Vecino. Hakimi ishte heroi i gjermanëve me një dopietë personale, teksa goli i barazimit momental, 2-2 u shënua nga Brandt.









Pas kësaj fitoreje, Dortmund ngjitet në vendin e dytë me 7 pikë, një më pak se Barcelona. Ndërkohë, Inter mbetet në vendin e tretë me 4 pikë, dy më shumë se Slavia Prague që mbyll grupin F.

“Lumë” golash prodhoi sfida e “Stamford Bridge”, aty ku Chelsea barazoi 4-4 përballë gjysmëfinalistëve të vitit të shkuar, Ajax. Pas këtij rezultati, grupi H kryesohet nga tre skuadra me 7 pikë. Përveç anglezëve dhe holandezëve, në garë për dy biletat e raundit të ardhshëm futet edhe Valencia.

Spanjollët mposhtën 4-1 Lille, e cila del jashtë garës për të vijuar eksperiencën në Kupat e Europës. Fitore me aromë kreu për Liverpool, që mposhti 2-1 Genk dhe tashmë e shikon veten në krye të grupit E me 9 pikë. Në takimet tjera, Napoli barazoi 1-1 përballë Salzburg dhe Lyon-Benfika u mbyll me shifrat 3-1.

Golat:

Ndërkohë, këto janë formacionet zyrtare:

Grupi E: Liverpool -Genk

Liverpool: Alisson, Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Milner, Keita, Salah, Gomez, Oxlade Chamberlain, Origi, Alexander Arnold

Genk: Coucke, De Norre, Dewaest, Ito, Heynen, Samtta, Hrosovsky, Berge, Maehle, Lucumi, Cuesta

Grupi E: Napoli-Salzburg

Napoli: Meret, Mario Rui, Callejon, Fabian Ruiz, Lozano, Mertens, Maksimovic, Zielinski, Di Lorenzo, Insigne, Koulibaly

Salzburg: Coronel, Onguene, Hwang, Szoboszlai, Junuzovic, Ulmer, Minamino, Haaland, Pongracic, Wober, Kristensen

Grupi F: Borussia Dortmund-Inter

Dortmund: Burki, Hakimi, Sancho, Gotze, Schulz, Hummels, Akanji, Brandt, T. Hazard, Witsel, Weigl

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Vecino, Lukaku, Martinez, Barella, Biraghi, Skriniar, Brozovic, Candreva

Grupi G: Lyon-Benfika

Lyon: Lopez, Andersen, Denayer, Aouar, Dembele, Depay, Mendes, Dubois, Reine-Adelaide, Kone, Tousart

Benfica: Vlachodimos, Grimaldo, Gabriel, Ruben Dias, Cervi, Chiquinho, Florentino, Gedson Fernandes, Tavares, Carlos Vinicius, Ferro

Grupi H: Chelsea-Ajax

Chelsea: Kepa, Alonso, Jorginho, Abraham, Willian, Zouma, Kovacic, Mount, Pulisic, Azpilicueta, Tomori

Ajax: Onana, Veltman, Van de Beek, Neres, Tadic, Promes, Nazraoui, Blind, Martinez, Ziyech, Tagliafico

Grupi H: Valencia-Lille

Valencia: Cillessen, Gabriel, Kondogbia, Parejo, Cheryshev, Gaya, Lee, Ëass, Rodrigo, Maxi Gomez, Garay

Lille: Maignam, Gabriel, Soumaoro, Fonte, Osimhen, Remy, Yusuf Yazici, Zeki Celik, Andre, Soumare, Bradaric

