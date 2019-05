VIDEO: Albana Vokshi konfrontohet sërish me Policinë, shihni pamjet

Ju sugjerojme

Policia është përpjekur të largojë disa prej protestuesve që qëllonin me gurë në drejtim të saj, duke i ndjekur nëpër rrugicat e lagjes pranë Drejtorisë së Policisë, duke u konfrontuar me disa prej tyre, por edhe me ish-deputeten e PD, Albana Vokshi.

Dy policë me skafandra në kokë dhunojnë një të ri protestues pranë Drejtorisë së Policisë së Tiranës. Në këtë moment ndërhyn ish-deputetja e Partisë Demokratike, Albana Vokshi, e cila përplaset edhe fizikisht me policët. “S’i nuk u vjen turp”-thotë Vokshi. Më pas, policët largohen nga skena.

Policia ka shoqëruar sekretarin organizativ të Partisë Demokratike, Sahit Dollapi. Nga pamjet filmike duket se oficerët e ndërhyrjes së shpejtë godasin zotin Dollapi.

Sipas PD, ky i fundit nuk po kryente asnjë veprim të dhunshëm, thjesht po vendoste maskën kundërgaz. Me policinë është konfrontuar edhe ish-deputetja e Partisë Demokratike, Albana Vokshi, e cila fillimisht është afruar për të kërkuar sqarime rreth shoqërimit të Dollapit.

Kjo ka bërë që një pjesë e protestuesve, të kryesuar nga Basha dhe eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, të shkojnë te Drejtoria e Policisë, për të kërkuar sqarime në lidhje me shoqërimin e sekretarit organizativ të PD.

Etiketa: Albana Vokshi