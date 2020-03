Video/ Alibeaj: Rama qenka magjepsur nga njeriu që i nënshtrohej si skllav “Niçes së Shijakut”

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

“Më vjen shumë mirë që në Shijak ne kemi bërë një zgjedhje shumë të mirë. Jam shumë i surprizuar nga korrektesa. Nuk e kam pritur që kryetari juaj i bashkisë të jetë kaq i përkushtuar dhe kaq i zoti në punë. Ka një përgjegjshmëri shumë të respektueshme për çdo punë që bën.”

Pas këtyre lavdeve që kryeministri Edi Rama i thuri sot kryebashkiakut të Shijakut Elton Arbanës ka ardhur dhe një reagim nga PD.









Përmes një postimi në rrjetet sociale, ish-deputeti Enkelejd Alibeaj shkruan se Rama qenka magjepsur nga njeriu që Astrit Avdylaj (Niçja i Shijakut) i dosjes 339 e urdhëronte si rreshter të krimit dhe ai i nënshtrohej si skllav i bindur.

Sipas tij, adhurimi i Ramës për krimin e kriminelët është si puna e vesit që del vetëm me shpirtin. Aliabeaj përmes videos ka publikuar dhe bisedat që dilte nga përgjimet e BILD mes Elton Arbanës dhe “Niçes së Shijakut”.

Reagimi:

Edi Rama qenka magjepsur sot nga “kryetari” i Bashkise se Shijakut! Djal i mire, njeri korrekt, i perkushtuar, i zoti, me sens praktik dhe i pergjegjshem.

Behet fjale per Elton Arbanen, ate njeriun qe Astrit Avdylaj, Niçja i Shijakut pra, i dosjes 339 e urdheronte si rreshter te krimit dhe ky i nenshtrohej si skllav i bindur!

Ky eshte shembulli me i fresket se adhurimi i Rames, per krimin e kriminelet eshte si puna e vesit qe del vetem me shpirtin!

Edi Rama eshte Niçja, eshte Arbana, eshte Gjushi, eshte krimi.



Etiketa: Aliebaj