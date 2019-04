VIDEO/ Basha-Ramës: Jo krim elektoral, sy më sy e dhëmb për dhëmb

Ju sugjerojme

Lulzim Basha duke folur nga Miloti ku ishte prezent përkrah protestuesve që sot nisën mosbindjen civile me bllokimin e rrugëve, tha se zgjedhje më 30 qershor nuk do të kete dhe kjo që po ndodh është vetëm paralajmërim për Ramën.

“Opozita e bashkuar është koalicioni më i madh politik e numerik, është mazhoranca e re e Shqipërisë. Ne kemi për ta çliruar vendin nga krimi e korrupsioni”, deklaroi Lulzim Basha.

Por së pari, vijoi ai “duhet të çlirojmë zgjedhjet, pasi Edi Rama e lidhi fatin e tij me kriminelët”.

Lulzim Basha përsëriti disa here se zgjedhje vetëm nga PS më 30 qershor nuk do të kete. “Tashmë e kemi sinjalin (popullin protestues) se Edi Ramës po i mbaron koha. 30 qershori do të jetë dita e triumfit të shqiptarëve të lirë. Do ta çlirojmë nga krimi elektoral. Koha kur votën e merrte peng krimi ka përfunduar. Nuk do lejojmë asnjë qendër votimi. Sy më sy e dhëmb për dhëmb”, deklaroi Basha.

