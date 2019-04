VIDEO/ Basha: Vetëm zgjedhje të lira, nuk lejojmë më krim elektoral

Ju sugjerojme

Lideri demokrat, Lulzim Basha duke folur në përfundim të mbledhjes së Këshillit Kombëtar të PD-së, tha se “beteja jonë politike do të vazhdojë deri në çrrënjosjen e krimit dhe korrupsionit nga zyrat e shtetit”.

“Sot çdo shqiptar e ka kuptuar se qeveria ka rënë, politikisht, moralisht dhe ndërkombëtarisht. Kryeministri më i inkriminuar që ka patur vendi duhet të largohet. Dialogun e bëjmë me Partinë Socialiste, jo me Ramën. Vetem qeveria tranzitore mund ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të ndershme”, tha më tej ai.

I pyetur sesi pretendon të arrijë në këtë pikë, Basha është shprehur se detajet do t’i bëjë publike në vijim, porse sot ka dalë për të deklaruar se me Ramën në krye të qeverisë nuk do të ketë as dialog e as zgjedhje.

Basha: Partia Demokratike angazhohet të pamundësojë çdo krim si zgjedhjet e 2017, të pamundësojë një tjetër skenar kriminal zgjedhor.

Kryeministri nuk tërhiqet, si do i pamundësoni zgjedhjet?

Basha: Do të kemi kohë ti diskutojmë të gjitha detajet. Sot mesazhi është ky, pa largimin e Edi Ramës nuk ka dialog, dhe ne do të vazhdojmë protestën tonë.

loading...

Etiketa: Basha