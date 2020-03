Video/ Bes Kallaku i drejtohet koronavirusit me këto fjalë

Ne keto dit karantinimi, sa me ju heq pakez stresin😂. Ndigjim te kendshem. 😂😂😂.Kam nje jave ne karantine, edhe nuk po dal nga shpia.Ska makina, s’ka as njerez, ka dhon urdher policia.Bona dasem bona fmin ca mka gjet i mjeri un, po tashi qe jena nshpi po na vje mu njof me grune.Krejt pallati po na duket si me qene ne burgosje.3 familje qe ka kati, koridorin per ajrosje.Nuk perdorim ashensorin, vetem shkallet pa ndalesPo kuksioni n’kat te dyt ka vu traun me pages!Skena dal e jena mbyll vetem shpi ne po rrime.Nusja sa ka vu make up-in, shkojm per darke ne kuzhine.Dola bleva portakalla, me i shtrydh se kena fmi.Ka shku kilja portokallit sa omleta ne Dhermi.Plaku sillet neper shpi, mduket se i ka ik zari.Ka 2 jave pa u rrujt, u ka bo si Getoari.Aj aj aj aj aj shqiptari jon,Nuk ka virus qe na ndalon.

Opublikowany przez Besa Kallaku Sobota, 14 marca 2020