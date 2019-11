VIDEO/ Chelsea e Valencia japin spektakël, shtyjnë kualifikimin

Ju sugjerojme

Katër gola nuk mjaftojnë për të pasur një fitues, me Valencia dhe Chelsea që shtyjnë për në ndeshjen e fundit kalimin në raundin tjetër të UEFA Champions League.

Takimi i zhvilluar në “Mestalla” u mbyll me rezultatin e barabartë, 2-2, me dy skuadrat që ndajnë një pikë. Soler kaloi në avantazh spanjollët, por Kovacic dhe Pulisic përmbysën gjithçka në favor të bluve. Gjithsesi, goli i Ëass në minutën e 82 bëri që ky 90 minutësh të mos kishte fitues.









Pas 5 xhirove të para, Valencia dhe Chelsea ndajnë vendin e parë dhe të dytë me 8 pikë, teksa ndjek Ajax me 7, por me dy takime për të zhvilluar. Sfida e ardhshme për Valencia është pikërisht ndaj holandezëve në transfertë, teksa Chelsea prêt Lille e vendit të fundit.

