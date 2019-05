Video/ Chelsea shpartallon Arsenal dhe ngre trofeun e Europa League

Blutë e Londrës fitojnë kupën e dytë në histori, pasi mundën me shifrat e thella 4:1 rivalët e Arsenalit. Sarri i jep lamtumirën ekipit të Abramovich duke i “dhuruar” trofeun.

Chelsea ngre trofeun e Europa League, duke fituar kështu kupën e dytë në histori, pas asaj të fituar në sezonin 2012-2013. Blutë triumfuan 4:1 përballë rivalëve të Arsenalit në finale e Bakusë në Azerbajxhan, një derbi londinez ky në Europë. Dy golat e Hazard dhe një të Giroud e Pedro, bënë të pavlefshëm rrjetën e Iwobi. Të gjithë golat u shënuan në pjesën e dytë të lojës. Unai Emery, trajneri i Arsenal nuk arriti dot që të ruajë traditën e fitoreve në Europa League, pas tre trofeve të fituar me Seviljen. Buzëqesh Sarri nga ana tjetër, i cili duket se do t’i japë lamtumirën ekipit të Abramovich duke i dhuruar trofeun e dytë më të rëndësishëm në Europë, pas UEFA Champions League. Kjo ishte hera e dytë në histori që dy skuadrat britanike përballen në një finale të Europa League, pas asaj të vitit 1972, mes Totenhemit dhe Uolverhempton.

Ndeshja

Pjesa e parë e ndeshjes së madhe të finales në Europa League, e cila u zhvillua në stadiumin “Olimpic” të Bakusë në Azerbajxhan përfundoi me porta të paprekura. Nga 45 minutat e para të lojës vlen të përmendet gjuajtja e Granit Xhakës që përfundoi ngjitur me tranversën e Kepas dhe rasti i Giroud i cili i vetëm përballë Peter Cech nuk arriti të shënonte. Spektakli i kësaj ndeshje ku dhe u vulos fituesi i trofeut ishte në pjesën e dytë të lojës. Në minutën e ‘49 një gol i befasishëm erdhi nga Olivier Giroud i cili shënoi me kokë për Chelsea-n duke surprizuar ish-ekipin e tij. Pedro dhe Hazard përkatësisht në minutën e 60′ dhe 65′ trefishuan rezultatin. Giroud fiton me mjaft dinakëri një 11-metërsh dhe belgu Eden Hazard nuk gabon nga pika e bardhë e penalltistë. Arsenal “kthehet” në lojë në minutën e 69 kur Iwobi, i sapofutur në fushë, shënon një gol spektakolar në portën e Chelsea duke i ngushtuar shifrat në 3:1. Kur u duk si moment kthese për Arsenalin, në fakt rezultoi e kundërta. Eden Hazard në minutën e 72 shënon golin e katërt dhe të dytin personal, duke bërë që Arsenal të kapitullojë përballë rivalëve të përjetshëm të lagjes tjetër të Londrës, Chelsea-s.

Polemikat e finales

Këtë finale e kanë rrethuar prej ditësh polemikat e shumta dhe pakënaqësitë e tifozëve anglezë, për shkak të numrit të pakët të biletave që kishin në dispozicion, pa përmendur këtu edhe kostot e udhëtimit drejt kryeqytetit azer. Mjaft polemika në radhët e “topçinjve” shkaktoi lënia e lojtarit armen të Arsenalit Mkhitaryan, jashtë lojës, për shkak të problem politike mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Ligjet azere nuk lejojnë aktivizimin e një lojtari armen në territorin e tyre. Dy vendet kanë zhvilluar luftime në të kaluarën për shkak të pretendimeve dy palëshe në krahinën e Karabagut.