Video/ Demi Rose thotë a jeni gati?!

Aktiviteti në rrjete sociale është i pashmangshëm, në veçanti nga femrat që dëshirojnë të tregojnë format perfekte teksa ndodhen në plazhe. Modelja e njohur Demi Rose e ka traditë tashmë të ekspozojë asetet, por është e çuditshme përse shpeshherë bën pauza 2-3 ditore duke mos postuar asgjë, dhe kjo gjë i ka shqetësuar ndjekësit besnikë, që nuk pranojnë justifikime, përveçse kur ajo humbi nga jeta nënën pak ditë më parë.

Një ditë më parë, Rose ka shpërndarë një video teksa shihet me bikini. Krahas videos shkruan: “Vera 2019, jam gati të veproj”. Mesa duket ajo tani do të nisë pushimet “zyrtare” edhe pse në ç’do foto që poston duket sikur është gjithmonë me pushime.

View this post on Instagram Summer 2k19. I’m about to act up. A post shared by Demi Rose (@demirosemawby) on Jun 29, 2019 at 2:15pm PDT

