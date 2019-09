Video/E kapën duke u martuar për herë të 3-të, 2 gratë rrahin burrin

Ju sugjerojme

Një indian është rrahur nga dy gratë e tij pasi u përpoq të martohej në mënyrë të paligjshme me një grua të tretë.



S. Aravind u martua për herë të parë në vitin 2016. Por vendosi të martohej fshehurazi me një grua të dytë në fillim të këtij viti.



Mediat lokale raportojnë se Dinesh u dhunua fizikisht nga dy gratë e tij, të cilat më pas u kthyen në shtëpinë e prindërve të tyre.



Kur mësuan për njëra-tjetrën dhe planin e burrit për t’u martuar me një grua të tretë, ato vendosën të ndërmerrnin veprime. Video tregon njërën nga gratë e Dinesh që vrapon drejt burrit dhe e rreh.



Disa momente më vonë, gruaja tjetër e tij futet në veprim dhe gjithashtu fillon të godasë Dinesh.

Por 26-vjeçari nuk u rrah vetëm nga dy gratë e tij. Disa burra aty pranë që u bënë dëshmitarë të ngjarjes filluan ta godisnin. Ata e shkelmojnë dhe godasin me grushte derisa ai shtrihet në tokë duke kërkuar mëshirë.

Më pas Dinesh u arrestua nga policia. Poligamia u shpall e jashtëligjshme në Indi në vitin 1956 për të gjithë qytetarët hindu. Poligamia është një vepër që dënohet me burg në Indi.

