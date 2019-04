Ju sugjerojme

Ja që ndodh edhe kështu. Një nuse është shokuar, pasi ish-e dashura e burrit u shfaq me vello në dasmë. Ajo i ka shokuar të gjithë me prezencën dhe fjalët e saj, duke i thënë dhëndrit: “Ishte faji im, ktheu me mua”. Daily Mail shkruan se pas ngjarjes Nusja iku nga dasma e turpëruar dhe e tronditur. Videoja është filmuar në një dasmë në Kinë, ndërsa ka bërë bujë në rrjetet sociale.

Etiketa: ish-e dashura ne dasem