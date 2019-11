VIDEO/ Gladbach “shtang” Romën, kualifikohet United

Ju sugjerojme

Manchester United i ka dhënë fund hamendësimeve,teksa është kualifikuar për në raundin e 1/32-ave të Europa League. Të besuarit e Ole Gunnar Solskjaer mposhtën 3-0 Partizanin e Beogradit dhe tashmë numërojnë 10 pikë në krye të grupit L.

Golat e fitores u shënuan nga Greenwood, Martial dhe Rashford.









Kjo humbje nuk i eliminon serbët nga Europa, pasi kur ka edhe dy ndeshje për të zhvilluar numëron 4 pikë më pas se Az Alkmaar dhe tashmë është në dorë të tyre për tu kualifikuar më tej.

Roma ka marrë një humbje shokuese në limitet e kohës së rregullt. Verdhekuqtë u mposhtën 2-1 nga Borussia Monchengladbach. Një fitore e marrë në fundin e lojës, me liderët e Bundesliga që përmbysën gjithçka.

Tashmë, sitauta në grupin J bëhet tejet interesante, me Basaksehir që kryeson me 7 pikë, ndjekur nga Gladbach dhe Roma me nga 5. Mbyll grupin Wolfbserger me 4 pikë.

Në takimet tjera u arritën këto rezultate:

Braga-Besiktas 3-1

Espanyol-Ludogorets 6-0

Ferencvaros-Cska Moskë 0-0

Feyenoord-Young Boys 1-1

Oleksandriya-St.Etienne 2-2

Rangers-Porto 2-0

Wolfsberger-Basaksehir 0-3

Wolfsburg-Gent 1-3

Wolves-Slovan Bratislava 1-0

Etiketa: Borussia Monchengladbah