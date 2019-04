VIDEO/I plagosuri futet në operacion. Si ndodhi aksidenti i Kazhanit

Ju sugjerojme

Një person u aksidentua sot në autostradën Tiranë-Durrës. Ai është në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa po i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale në Spitalin e Traumës. Burimet nga policia thanë se i plagosuri është një burrë në moshë të re, por ende i paidentifikuar pasi nuk ka patur ID me vete.

Sakaq, në vendin e ngjarjes është ndaluar drejtuesja e mjetit, gazetarja Mira Kazhani.

Aksidenti ka ndodhur sot në mesditë, në autostradën Tiranë-Durrës në sensin e lëvizjes nga Durrësi drejt Tiranës. Dëshmitarët në vendin e ngjarjes thanë se makina ka fluturuar këmbësorin disa metra larg. Dyshohet se gazetarja ka qenë me shpejtësi, ndërsa këmbësori i ka prerë rrugën. Pamjet në vendin e ngjarjes tregojnë makinën e përplasur me trafik-ndarësen, me xhama të thyer dhe llamarina të shtremberuara. Mira Kazhani me gjasë do hetohet në gjendje të lirë nga policia e kryeqytetit.

Kujtojmë se në periudhën e protestave të studentëve për tu plotësuar kërkesat e tyre nga Qeveria në muajin dhjetor kur ata vendosën të bllokojnë rrugën në “Zogun e Zi”, Mira Kazhani u gjend e ngecur në atë “kurth”, ku sipas studentëve ajo ka tentuar dhe ti shypë ato.

Një student ka dërguar video për JOQ në të cilën shihet se si Kazhani u kërkon studentëve të hapin rrugën, madje ajo i jep edhe gaz makinës.

Me gjithë përpjekjen e saj për të kaluar, Kazhani nuk ia arrin dot dhe pas disa minutash, tërhiqet.