Video/ Shqipëria luan mirë, por Islanda fiton me 1 gol

Është mbyllur me rezultatin e ngushtë 1-0 sfida mes Islandës dhe Shqipërisë. Vendasit shënuan të vetmin gol në minutën 22’, me Gudmundsson, i cili depërtoi në mes 3 mbrojtësve tanë dhe mposhti portjerin Berisha. Në fillim të pjesës së parë kombëtarja jonë bëri një lojë të mirë me ritëm të lartë, por pas golit gjithçka ndryshoi. Skuadra e Islandës mori epërsinë. Megjithatë lojtarët tanë nuk u dorëzuan, duke u përpjekur deri në sekondën e fundit me Sadikun dhe Abrashin, që brenda zonës tentuan të dërgojnë topin në rrjetë, por pa mundur të shënojnë. Pas 3 ndeshjeve, skuadra jonë ndodhet në vendin e 4-të me vetëm 3 pikë, me të vetmen fitore 0-3 në Andora.

