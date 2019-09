VIDEO/Khabib konfirmohet kampion i UFC, sfidon McGregor në ‘Rematch’

Ju sugjerojme

Khabib Nurmagomedov nuk njeh rival në ring. “Luftëtari” nga Degestani është konfirmuar si kampion i UFC-së. Sportisti i talentuar zhvilloi një duel të përkryer në Abu Dhabi, ku mposhti pas 3 raundeve kundërshtarin Dustin Poirier.

Poirier e vuajti stilin e luftimit të Khabib, i cili shpeshherë, përpost grushteve dhe shkelmave, bëhet njësh me tokën. Khabib është shumë i përgatitur në stilin e xhudos. Me këtë fitore, Nurmagomedov e çoi rekordin personal në 28 fitore dhe asnjë humbje.



Ndërkohë, menjëherë pas triumfit, Nurmagamedov i ka bërë thirrje kundërshtarit më të madh të tij, Conor McGregor, për t’u vendosur sërish përballë njëri-tjetrit, në një ‘Rematch’ që nëse do të zhvillohet, mund të jetë “përballja e vitit”.

Më herët irlandezi McGregor u mund nga Khabib, dhe nuk ka shumë që përmes një statusi në ‘Twitter’ konfirmoi largimin nga UFC.

Etiketa: Conor McGregor