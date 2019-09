Video/ Kosova në qiellin e shtatë, mposht Çekinë në minutat e fundit

Ju sugjerojme

Ekipi “Dardan” ka mposhtur me rezultatin 2-1 Republikën Çeke në stadiumin “Fadil Vokrri”. Ekipi i Bernard Challandes vinte me 5 mungesa titullarësh, por ja doli të zhvillonte një ndeshje të madhe mbështetur dhe nga publiku vendas.

Fillimi i ndeshjes nuk ishte i mirë për përfaqësuesen tonë, pasi pësuam gol në kundërsulm. Schik dërgoi topin në rrjetë në minutën e 16′ duke mposhtur bukur Muricin.

Kosova reagoi menjëherë me “vrasësin” Vedat Muriqi duke barazuar rezultatin. Sulmuesi i Fenerbahçes i vodhi kohën dhe pozicionin mbrojtësit duke dërguar topin në rrjetë për 1-1. Pjesa e parë u mbyll me këtë rezultat.

Vendasit rritën presionin në të dytën duke dominuar çekët dhe ia dolën të dilnin te goli. Minuta e 67′ vendos sfidën. Berisha, i futur në pjesën e dytë, shfrytëzon vëmendjen e mbrojtjes çeke ndaj Vojvodës dhe dërgon topin në këmbët e tij. Mbrojtësi i djathtë nuk gjuan mirë, por mjafton sa për të përshëndetur rrjetën për 2-1.

Miqtë marrin kontrollin e minutave të mbetura dhe janë më të rrezikshëm, por kosovarët arrijnë të marrin një fitore me shumë vlera ndaj rivalëve kryesorë për vendin e dytë.

Kosova momentalisht ndodhet në kuotën e 8 pikëve në vendin e parë, Anglia me 6 në vendin e dytë me 2 ndeshje më pak, ndërsa Çekia në vendin e tretë me 6 pikë. Mbyllin tabelën Mali i Zi dhe Bullgaria me 2 pikë.

Lexo edhe:

Etiketa: 2-1