VIDEO-LAJM/ Braçe përplaset me gazetaren: Mos më jep urdhëra mua

Ditën e sotme, zv.kryeministri Erion Braçe është pritur nga gazetarët jashtë Kuvendit për të folur në lidhje me përgjimet e fundit të publikuara nga gazeta Bild. Pas disa pyetjeve nga kolegë të medias, Braçe pati edhe një debat me gazetaren e ‘Fax News’ Ambrozia Metaj. I pyetur nga gazetarja se përse Saimir Tahirin e konsideroni një dru të shtrembër dhe jo këta që sjellin ‘djem problematikë’ në fushatë dhe thonë do t’ju fluturojmë nga puna, Braçe është munduar t’i shmanget pyetjes, por gazetarja ka insistuar dhe situata ka degjeneruar me tone të larta. Ndiqni debatin e plotë:



Etiketa: ambrozia metaj