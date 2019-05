Ju sugjerojme

Protesta e sotme, e 6-ta kombëtare në numër, është e mbushur me simbolika dhe mesazhe të forta drejtuar qeverisë Rama. Përmendim këtu të rinjtë e FRPD-së që kanë lidhur në krah shirita të bardhë në shenjë paqeje, 500 balonat me thirrje Rama ik si dhe tepsi me euro.



Në video shihet një qytetar i revoltuar që shkatërron tepsinë me euro para kryeministrisë.

Etiketa: protesta kombetare