Video/ Lazio e Strakoshës mund Interin në shtëpinë e tij

Ju sugjerojme

Ka përfunduar sfida e mbrëmjes mes Interit dhe Lazios, sfidë e vlefshme për javën e 29 në Serinë A. Edhe pse në shtëpinë e tyre, zikaltrit janë dorëzuar përballë skuadrës së Strakoshës, e cila ka fitur me rezultatin e ngushtë 0-1. Goli erdhi në minutën e 13 nga Milinkovic Savic. Interi e ka dominuar lojën, si në gjuajtje drejt portës, si në zotërimin e topit, por pa mundur të prek rrjetën e gardianit të Lazios. Zikaltrit ndodhen në vendin e 3-të me 53 pikë ndërsa Lazio renditet në vendin e 5-të me 48 pikë.



Etiketa: 0-1