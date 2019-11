VIDEO/ Lukaku përmbys i vetëm Bologna, Inter merr kreun

Ju sugjerojme

Romelu Lukaku shpëton Interin. Sulmuesi belg ishte thjeshtë fenomenal në transfertën e “Dell’Ara”, ku shënoi një dopietë në fitoren 2-1 që zikaltërit morën përballë Bologna.

Heroi i takimit ishte padyshim “bomberi” i ardhur nga Manchester United, duke përmbysur gjithçka ndaj bolonjezëve.









Kjo fitore i jep Interit përkohësisht kreun e rënditjes të Seria A me 28 pikë. Tashmë zikaltërit presin të qetë rezultatin që do të prodhojë derbi torinez mes Torinos dhe Juventusit, me bardhezinjtë që duhet të fitojnë për të rimarrë sërish kreun.

