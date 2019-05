Video/ Manchester City fiton kampionatin anglez në Brighton

Ju sugjerojme

Manchester City nuk ka gabuar në garën për trofeun e vetëm qe kishte mbetur, pasi u skualifikua herët nga Champions League. Citizens, megjithatë, nuk e kanë pasur aspak të lehtë për të marrë këtë kampionat, pasi u është dashur të luajnë deri në minutat e fundit të ditës së sotme, ku vetëm fitorja me Brighton i nxirrte një pikë më shumë se Liverpool. Çdo rezultat tjetër, u mohonte atyre titullin duke qënë se Liverpool po fitonte me Wolves në Anfield.

Ndeshja në Brighton dihej që do vendoste kampionatin, dhe ajo nisi me një befasi ku ekipi vendas shënoi i pari. Por djemtë e Guardiolës nuk kanë lëshuar terren. Ata e përmbysën rezultatin që në pjesën e parë, dhe e thelluan më tej me dy gola të tjerë në pjesën e dytë. Kur gjithçka dukej e mbyllur, kjo ngjan se uli dhe entuziasmin e Liverpool në fushën e tij, që bëri një ndeshje të zbehtë, pasi kampionati tashmë kishte mbaruar. Të gjitha ndeshjet e Premier League u luajtën sot në javën e fundit, në orën 16.00.

Tashmë djemtë e Klop, janë në garë për titullin e madh të Champions League, ku do të përballen në finale me Tottenham, më 1 qershor në Madrid.

Etiketa: Brighton