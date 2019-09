Video/ Mane-Salah janë flakë, Liverpooli nuk diskuton Newscastle-in

Sfida nisi keq për vendasit, pasi Newcastle gjeti golin e avantazhit me anë të Willems. Ky i fundit çau mbrojtjen vendase dhe lëshoi një silurë në minutën e 7′ që u ndal vetëm në trekëndëshin e portës së mbrojtur nga Adrien për 0-1.

Vendasit reaguan dhe rritën presionin në portën kundërshtare. Liverpooli ndërmori një aksion model në minutën e 28′ që u konkretizua në gol nga i zakonshmi Sadio Mane. Ai shënoi në mënyrë fantastike për 1-1. Afrikani u bë sërish protagonist pas 12 minutash kur portieri kundërshtar Dubravka i dhuroi topin në zonë dhe realizoi për 2-1.

Vendasit nuk e ulën përqëndrimin në pjesën e dytë, aty ku Mo Salah vendosi emrin e tij në listën e golashënuesve. Egjiptiani mori një pasim fantastik nga Firmino dhe me klas dërgoi topin në rrjetë për 3-1. Liverpuli duket i frikshëm dhe kryeson Premier Leaguen me pikë të plota. Redsat nisin mbrojtjen e Championsit në ndeshjen ndaj Napolit në mesjavë. Ata do të udhëtojnë drejt Italisë.