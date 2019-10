Video/Marshojnë një grup i vogël qytetarësh dhe një duzinë me policë

Ju sugjerojme

Banorët e Unazës së Re që protestojnë prej 1 viti kundër shembjes së shtëpive po përballen sonte me forca të shumta policie. Ata nuk arritën të bllokojnë rrugën, siç kanë bërë më parë, kësisoj po marshojnë në trotuar përgjatë aksit nga Pallati me Shigjeta tek Sheshi Shqiponja. Ajo ç’ka shihet qartë është prezenca e madhe e policisë. E gjithë Unaza e Re është blinduar me mjete dhe forca policore.

Autokolona me njerëz që mbajnë uniformën blu i është “bashkuar” marshimit të jelekverdheve , por jo për të njëjtin qëllim: Uniformat blu janë vendosur aty për të ndaluar protesten e banorëve.