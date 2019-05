Video/ Marshojnë drejt kryeministrisë banorët e Unazës së Re

Ju sugjerojme

Teksa kanë ardhur protestuesit e parë në bulevard, shihen edhe banorët e Unazës së Re të shoqëruar gjithmonë nga ish-deputeti Klevis Balliu që po marshojnë me jelek e vuvuzela, me pankarta e thirrje kundër qeverisë Rama.



Si gjithmonë, ata janë në ballë të protestave që opozita ka organizuar deri tani. Kauza e tyre kryesore lidhet me projektin e Unazës së Re, projekt që i rrezikon shtëpitë banorëve të Astirit.

Gjithashtu edhe dega nr 7 e Partisë Demokratike po marshon drejt kryeministrisë me pankarta në duar dhe thirrje Rama Ik.

Etiketa: banorët e Astirit