Video/Me 100 km-h, vendosi makinën ‘pilot-automatik’ dhe fjeti gjumë

Një shofer i cili po drejtonte një makinë tip ‘Tesla’, duket se u “mposht” nga gjumi ndërkohë që makina ecte me 100 km/h.



Në video shihet qartë shoferi i cili ka ulur kokën dhe po dremit, po ashtu edhe pasagjerja. Mesa duket makina është vendosur në pilot-automatik, gjë që bën të mundur lëvizjen e makinës pa ndërhyrjen e shoferit. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se shoferi duhet të flejë.



Ngjarja dramatike ka ndodhur në një nga rrugët e Massachusetts, dje në orën 15:00 me orën lokale. Pamjet filmike, shokuese, janë kapur nga Dakota Randall, një gazetar sportiv nga Brigton.



