Video/Me hunj në duar, fëmijë e të moshuar përplasen me policinë

Një përplasje mes policisë dhe banorëve ka ndodhur paraditen e sotme në fshatin Laknas, në periferi të Tiranës, në vendin e quajtur “Plepat e Brukës”. Kjo pasi një kompani private që kërkon të hapë një ferme me derra ka prerë pemët në pyll. Në pamje shihen të moshuar e fëmijë qe mbajnë hunj në duar përballë policëve. Sipas banorëve firma nuk ka leje për të ndërtuar fermë dhe thertore.

“Ne jemi në vendin tonë e kemi mbrojtur pyllin prej 50 vitesh. Këta vijnë për të bërë stalla derrash. Nuk do ti pranojmë, të ikin ku të duan. Pronari nuk vjen vetë, sjell këlysht e vet”, thote një banor.

“Vendin do ta mbrojmë me gjak. Këtu na kanë thënë është park. Pse vini dhe bëni stallë derrash dhe stallë lopësh”, tha nje tjetër banor.

Banorët shprehen se sa i përket thertores, kjo qeveri ka miratuar një ligj që nuk mund të ndërtohet një thertore pranë zonave të banuara, aq më keq akoma, 20 metra larg shtëpive. Aktualisht, kjo zonë (Laknas, Bërxull, Valias) ka 3 thertore të medha, përse u dashka nje tjetër po në këtë zonë. Nuk kemi asgjë me biznesin që ka marrë përsipër këtë gje, madje nuk i njohim, por e kemi me këtë pushtet që pa bërë asnjë dëgjese publike me qytetaret dhe pa miratimin e tyre, kërkon t’iu grabisë pyllin këtyre banorëve.

“I bëjmë thirrje institucioneve përgjegjëse të ndalin këtë masakër dhe të vendosin dialog me banorët e zonës dhe jo të bëjnë shoqërime në polici.”- shprehen banorët.

