Video/ Me një gol, Manchester City në krye, ngelen dhe 90 minuta

Manchester City luajti në shtëpi këtë mbrëmje ndeshjen e parafundit të kampionatit kundër Leicesterit. Pjesa e parë ishte tepër e furishme por rezultati nuk ndryshoi (0-0), edhe pse City e kërkoi me ngulm golin, madje duke goditur edhe traun me Aguerron. Në pjesën e dytë, në minutën e 70-të Company lëshoi një predhë nga rreth 30 metra, duke e dërguar topin në trekëndësh, 1-0 për Cityn.

Mbështetësit e zjarrtë të Liverpool ndoqën me shumë emocion përballjen sonte mes Manchester City dhe Leicester, duke ëndërruar e duke u lutur që miqtë të arrinin të merrnin të paktën një barazim sonte në “Etihad Stadium”. Kjo do tu jepte djemve te Liverpool shansin për të marrë kampionatin, pas 29 vitesh përpjekje. Me gjithë shkëlqimin dhe lojën fantastike, sërish edhe këtë vit Liverpool rrezikon ta mbyllë sezonin pa asnjë trofe.

Pas kësaj, ngelet ndeshja e fundit në kampionat. Liverpool pret Wolves në shtëpi, ndërsa Man City shkon në Brighton. Ekipi legjendar i Liverpool tashmë mund të enderrojë vetëm në një mrekulli, që Brighton të ndalojë Manchester Cityn, në 90 minutat e fundit të kampionatit anglez, që luhen të dielen që vjen.

