Video/ Mes drithërimash, Totenham shkon në finalen e madhe

Ju sugjerojme

Ajax e nisi me lehtësi të madhe ndeshjen e kthimit me Tottenham për një vend në finalen e Champions League dhe shënoi dy gola në pjesën e parë. Duke i shtuar dhe golin e realizuar në Londër, Ajax me mbylljen e 45 minutave të para ishte duke udhëhequr 3 me zero. Kualifikimi dukej tashmë i kryer. Por në futboll nuk i dihet asnjëherë dhe luhet deri në fund. Ekipi anglez me nisjen e pjesës së dytë la shënuar 2 gola për 4 minuta. Dhe do ti duhej vetëm një gol që në finale të shkonte Tottenham. Gol që erdhi në minutat e fundit shtesë.

Të tre golat për londinezët i shënoi Lucas Moura. Vendasit edhe pse me një lojë të bukur e paraqitje fenomenale deri tani, nuk kanë arritur të ruajnë epërsinë e golave në një ndeshje mjaft të fortë e luftarake. Rezultati në total është 3 me 3, por me rregullat e UEFA, kalon Tottenham duke qënë se ka shënuar më shumë në fushë kundërshtare. Tashmë në finalen e madhe të 1 qershorit në Madrid janë dy ekipe angleze, Liverpool dhe Tottenham.

/MAPO.AL/

2 golat e Ajax në pjesën e parë

3 golat e Tottenham në pjesën e dytë

Etiketa: Ajax