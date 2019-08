Video/ Meta: Pse nuk keni veshë për të dëgjuar zgjidhjen e krizës

Ju sugjerojme

Presidenti Ilir Meta ka reaguar sërish në lidhje me krizën politike në vend. Meta në një postim në rrjetet sociale, ndan një pyetje për lexuesit. “Pse nuk keni sy për të parë apo veshë për të dëgjuar zgjidhjen e krizës që ka dhënë një institucion që ekziston, por ia kërkoni zgjidhjen një institucioni që nuk ekziston, falë edhe paanësisë tuaj tepër të vonuar?“, – thotë Presidenti Meta, i cili e shoqëron postimin edhe më një video, ku po sfidon rrymën e ujit duke kaluar në mes të një përroi.

Postimi i plotë

Mirëmëngjes të dashur miq!

Pas një terapie me ujë bore, më lindi një pyetje që dua ta ndaj me ju, dhe që u drejtohet atyre të cilët bëjnë si të paanshëm, pasi kanë shkëlqyer me njëanshmërinë e tyre, duke ia kaluar dhe Kryeministrit tonë, i cili në fund të fundit përfaqëson një anë politike: Pse nuk keni sy për të parë apo veshë për të dëgjuar zgjidhjen e krizës që ka dhënë një institucion që ekziston, por ia kërkoni zgjidhjen një institucioni që nuk ekziston, falë edhe paanësisë tuaj tepër të vonuar?

Kaq të domosdoshëm e keni dështimin e çeljes së negociatave për vendin tonë në 18 tetor?

Ju uroj një fundjavë të mbarë!

