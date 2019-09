Video/ Momente paniku, shihni si lëkundet kulla nga termeti

Ju sugjerojme

Një termet i fuqishëm goditi sot në mesditë Turqinë, me magnitudë 5.8. Nuk ka deri më tani të dhëna për persona të lenduar, përpos dëmeve materiale. Njërezit vijojnë të qendrojnë në rrugë që prej lekundjeve të para.

Shumë pamje qarkullojnë në rrjetet sociale për termetin e sotëm, mes tyre pamjet e një ndërtese shumëkatëshe që lekundet për disa sekonda.

*Më poshtë video të ndryshme që tregojnë panikun që kanë perjetuar turqit

5.7 magnitude #earthquake in #Istanbul. People went out of bioldings to the streets, so far no details of damage #deprem pic.twitter.com/9NKwzscOEN — Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) September 26, 2019

We have all evacuated the @trtworld building after an #earthquake shook the building. Local media are reporting it was a 5.7-5.9 magnitude quake.. #Istanbul #Turkey pic.twitter.com/hol6wpDqc0 — Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) September 26, 2019

All of this is so surreal! We’ve evacuated the newsroom and currently in the car park after the earthquake 🙇🏾‍♀️ #Istanbul #earthquake pic.twitter.com/Zo8e0fgdZf — Samantha Johnson (@MissSamJohnson) September 26, 2019

