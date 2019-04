Video/ Në Rinas bie heshtja, ushtria futet në bazë

Ju sugjerojme

Në Rinas mbizotëron heshtja, dëgjohen vetëm të lehurat e qenve. Makinat e ushtrisë që u panë të lëvizin mbrëmjen e sotme, tashmë janë dislokuar në bazë. Nuk ka patrullim në rrugë apo përreth aeroportit. Gazeta Mapo sjell pamjet e fundit nga aeroporti i vetëm që ka Shqipëria, aty ku një ditë më parë u grabitën 10 milionë euro.

Bandidët arritën të hyjnë me makinë të kamufluar “hetimi tatimor” dhe me veshje të ngjashme me të policisë, të armatosur me automatikë, pistoleta e granata. Arritën brenda pak minutash të ngarkojnë 7 thasë me para dhe të largohen. Askush nuk i ndaloi derisa kaluan rrethimin e Rinasit.

Më pas gjatë arratisë në një rrugë mes Fushë-Krujës e Kamëz u vu në ndjekje një furgon i FNSH-së. Në shkëmbim zjarri u vra Admir Murataj, një personazh i njohur i botës së krimit, i akuzuar për grabitje të ngjashme bankat e autoblindash, por në arrati prej disa vitesh. Admir Murataj mbeti i vrarë në rrethana ende të pa sqaruara zyrtarisht nga policia. Sipas raportimit të gazetarëve u vra në shkëmbim zjarri me policinë. Të tjerë thonë se mund ta kenë vrarë shokët e tij. Kjo pritet të zbardhet nga prokurorët. Po kështu me burime thuhet se janë arrestuar dhe persona të tjere të përfshirë, por as ky informacion nuk është deklaruar ende zyrtarisht.



Sakaq kanë vërshuar akuzat e kundërakuzat publike. E gjithë qeveria, nga kryeministri Rama, ministri Lleshaj, ministrja Balluku, ministrja Xhaçka, dhe drejtori i policisë Veliu kanë akuzuar koncesionarin për këtë ngjarje, duke thënë se nuk kishte elemente sigurie në aeroport. Vetë koncesionari tha se pergjegjesia është e policisë.

Pas kësaj ngjarje ministrja e Mbrojtjes deklaroi se Rinasi do të ruhet në perimetrin e jashtëm nga ushtria, ndërsa drejtori i policisë tha se në perimetrin e brendshëm, tani e tutje do të hyjë policia e shtetit.

Opozita nga ana tjetër ka reaguar duke bërë përgjegjës direkt qeverinë dhe ministrin Lleshaj. Basha deklaroi se shteti ka rënë, ndërsa ushtria nuk mund të dalë në terren pa vendimin e parlamentit.