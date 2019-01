Video/ Njihuni me modelin e ri të Porsche…

Sistemi i improvizuar Wet Mode, është mbrojtës shumë i mirë prej ujit

Konstruksioni me peshë të lehtë dhe rrotat e gjëra, mund ta lë në ujë Porsche 911 të ri, po që se vozitet me shpejtësi në rrugë me ujë.

Për ta parandaluar këtë të ndodhë, prodhuesi gjermane e ka pajisur këtë makinë të vitit 2020 me sistemin Wet Mode, që e mbron prej ujit.

“Kjo formë e avancuar, e mbron motorin prej ujit, kur makina është duke lëvizur me shpejtësi të konsiderueshme” ka thënë August Achleitner, ka shpjeguar shefi i prodhimit të këtij modeli.

Fillimisht, sistemi e paralajmëron shoferin për kushtet e rrugës dhe mundësinë e mbetjes në mes pa mundur të lëvizë.

Pasi shoferi të jetë njoftuar për aktivizimin e sistemit, gjithçka fillon të mbyllet në pjesën e poshme dhe parandalohet depërtimi i ujit.