VIDEO/ Nokaut si ky nuk keni parë kurrë

Paul Daley tregoi edhe një herë pse konsiderohet ndër sportistët më të fortë të MMA-së. 36 vjeçari zhvilloi sfidën e tij të radhës, ku dhuroi një nokaut spektakolar ndaj kundërshtarit të tij, Saad Awad.

Vetëm dy raunde qëndroi në ring Awad, i cili pësoi një goditje të fortë në kokë duke rënë me nokaut. Menjëherë sapo ra në parket, anglezi vrapoi drejt kundërshtarit, duke e goditur në formë çekiçi. Për të ndaluar një nokaut akoma dhe më të fortë, ndërhyri arbitri, i cili i dha fitoren Daley.

Kjo ishte fitorja e 41-të e tij si profesionist në artet marciale të përziera, ndërsa vjen pas dy humbjeve radhazi, ndaj Michael ‘Venom’ Page dhe Jon Fitch.

Win No. 42 🙌

@Semtex_170 stops Saad Awad in round 2 with a heavy left hook and follow up strikes. #Bellator232

— Bellator Europe (@Bellator_Europe) October 27, 2019