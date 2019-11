Ju sugjerojme

Atdhe Nuhiu ka bërë mrekullinë në Ceki, duke kaluar në avantazh Kosovën.

Sulmuesi depozitoi saktë me kokë një krosim të Hadërgjonaj, duke dërguar në festë “dardanët”. Me këtë rezultat, Kosova afrohet dhe më pranë me finalet e Euro 2020.











Etiketa: atdhe nuhiu