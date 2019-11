VIDEO/ Nuk mjafton Shkodrani, Arsenal ngec në Portugali

Ju sugjerojme

Një gol i Shkodran Mustafit nuk i ka mjaftuar Arsenalit për të marrë fitoren e katërt radhazi në grupet e UEFA Europa League.

Mbrojtësi me origjinë shqiptare gjeti rrugën e rrjetës në barazim 1-1 që anglezët koleksionuan në tranfertë ndaj Guimaraes.









Mustafi, i cili mbron ngjyrat e Kombëtares së Gjermanisë goditi saktë me kokë një krosim të Pepe, duke kaluar në avantazh miqtë. Festë që nuk zgjati shumë, pasi vendasit gjetën forcën për të reaguar.

Ishte Duarte ai që shënoi, duke i dhënë pikën e parë Guimaraes në 4 ndeshje. Pas këtij triumfi, Arsenal forcon pozitat në krye të grupit F me 10 pikë, ndjekur nga Eintracht Frankfurt dhe Liege me 6 dhe 3 pikë, por me një takim më tepër për të zhvilluar.

