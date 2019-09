Video/ Paradë yjesh, Kompany tërhiqet mes lotëve

Shumë emocione, stadiumi i mbushur, shumë protagonistë, mes tyre edhe Thierry Henry. Lamtumira e Vincent Kompany në “Etihad Stadium” ishte e madhërishme, teksa ai e ndoqi të gjithë ndeshjen përkrah Pep Guardiola.

Në fushë, gjithçka u nda në barazim 2-2, ndërsa publiku në fund përshëndeti kampionin që tërhiqet në moshën 33 vjeç nga futbolli për problemet e shumta fizike. Ai vazhdon të jetë trajner i Anderlecht.

The perfect celebration! 🎉 All the action from @VincentKompany‘s testimonial! 😍

🔵 #ManCity pic.twitter.com/EC7QoDfTGe

— Manchester City (@ManCity) September 12, 2019