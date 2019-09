Video/Pas tërmetit, Tirana përfshihet nga shiu, përmbyten disa rrugë

Ju sugjerojme

Pa kaluar ende ethet e tërmeteve të fuqishme, reshjet e shiut kanë përfshirë të gjithë vendin. Sipas informacioneve paraprake, zona më e prekur deri tani është Lezha dhe Shkodra. Mjaftuan vetëm pak minuta shi këtë pasdite dhe u shkaktuan përmbytje.

Situata duket se po bëhet problematike në Tiranë, veçanërisht në zonën e “Don Boskos”, ku mjetet hasin vështirësi të madhe në qarkullim, ndërkohë që uji i ka kaluar disa centimetra.

Po ashtu në afërsi të shkollës “Sabaudin Gabrani”, rrugët janë përmbytur nga shiu. Pjesa më e madhe e qytetit ndodhet nën ‘pushtetin’ e ujit, duke nxjerrë dhe problematikën e kanalizimeve, ndërsa pemë janë rrëzuar.

Uji ka vërshuar në banesa si edhe në dyqanët e katit të parë. SHMU njofton se situata do të normalizohet nesër në pjësën e dytë të ditës.

Parashikimi nga SHMU:

Reshjet e shiut në formën e shtrëngatave e stuhive po ushtrojnë aktivitetin e tyre në qytetet Tiranë, Lezhë, Elbasan. Sasia më e madhe e reshjeve është regjistruar në qytetin Lezhës me 53.0 mm, Shkodrës me 26.0mm, Tiranës 9.6mm. Kjo situatë është shoqëruar edhe me erë të vrullëshme deri në 15-18 m/sek.

Për orët në vijim reshjet intensive shoqëruar me shtrëngata e stuhi do të mbeten më të përqëndruara në Shkodër, Lezhë, Durrës e Tiranë.

Përmirësimi i situatës pritet të vijë gradualisht nesër në pjësën e dytë të ditës.

