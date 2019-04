Video/Përgjimet e reja, Berisha: Alizoti komandon Ramën nga burgu

Ju sugjerojme

Në faqen e tij të “Facebook” ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar audiopërgjimet të Andon Markos dhe Fredi Alizotit. Në këtë audiopërgjim sipas Berishës dëshmohet bashkëpunimi i tyre për të ndihmuar Agron Xhafën, dhe ndër të tjera Sali Berisha thekson se Edvini është peng i trafikantit Alizoti, ndaj e lartësoi në post Andon Markon.

Postimi i Berishës

Fred Alizoti nga burgu komandon Ramen. Ai emeron nga zevendes ne narkodrejtor te Policise se Fierit narkos-in Andon Marko!

Miq, Alizoti, deshmitari i rreme dhe i paguar i narkoshtetit qe mori persiper kundrejt parave dhe nje viti burg te genjeje dhe te thote se ne biseden me Albert Veliun eshte zeri i tij dhe jo i Geron Xhafes, mban peng nga burgu Edvinin, i cili i bazuar ne deshmine e rreme qe do te bente Fredi kundrejt pageses, vetem 24 ore pas publikimit te bisedes do betohej se zeri tjeter ne biseden e Albert Veliut me Geron Xhafen nuk ishte i ketij te fundi por i dikujt tjeter.

Tani qe gjithcka eshte faktuar se ky ishte nje kurth i organizuar nga Edvini me narkoqeveritaret, narkodeputetet, narkodrejtoret e policise, narko prokuroret e tij del e qarte si drita e diellit se Edvini eshte peng i trafikantit Alizoti, ndaj dhe ai lartesoi ne post narkodrejtori Andon Markon, qe per veprimtarine e tij kriminale duhet te denohej se paku 15 vjet burg.

Ketu ne audio keni bisedat e Narkodrejtorit te emeruar te Fierit, Andon Marko me trafikantin Fredi Alizoti per bashkepunimin e tyre te flliqur ne ndihme te trafikantit Xhafa.



