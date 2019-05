Video/ Përmbysja e madhe, Liverpool në finalen e Champions League

Liverpool ka bërë sonte ndeshjen e jetës, duke permbysur në mënyre dramatike rezultatin me Barcelonën e Mesit. 4 gola kanë shënuar djemtë e Klop, duke prekur kështu ëndrrën e çmendur që pak kush e çonte nëpër mend. Liverpool vinte në këtë ndeshje me humbjen e thellë 3 me zero në Barcelonë, dhe me dy mungesa të rëndësishme si Salah dhe Firmino. E megjithatë, me shumë energji e me zemër, djemtë e Liverpool e mundën 4 me 0 ekipin katalanas. Nesër në mbrëmje, do të mësohet se me kë do jetë në finale, me Totenham ose me Ajax.